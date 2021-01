Doria fez barba, cabelo e bigode em Bolsonaro, diz Kotscho

247 - O jornalista Ricardo Kotscho afirmou que Jair Bolsonaro sofreu uma grande derrota política para o governador de São Paulo, João Doria, na vacinação contra a Covid-19 no Brasil.

Em artigo no Balaio do Kotscho, o jornalista lembrou que a Anvisa não só aprovou a Coronavac por unanimidade, como "enterrou as 'alternativas terapêuticas' do presidente com o 'tratamento precoce' da cloroquina".

"Doria fez barba, cabelo e bigode em Bolsonaro, como se dizia antigamente, quando um jogo terminava 7 a 1, como o da Alemanha contra o Brasil", disse Kotscho, ao mencionar o início da vacinação, dada pelo governador paulista.

"Ninguém melhor do que Mônica Calazans poderia representar os profissionais de saúde e a mulher brasileira, uma batalhadora que só se formou em enfermagem com mais de 50 anos e foi voluntária quando o governo de São Paulo convocou profissionais da área no começo da pandemia", acrescentou.

Inscreva-se na TV 247, seja membro, e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais