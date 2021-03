Doria para Bolsonaro: “Butanvac é uma lição para os negacionistas”

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), criticou Jair Bolsonaro, na manhã desta sexta-feira (26), durante o anúncio da produção do imunizante Butanvac, prevista para começar em maio, de acordo com o Executivo estadual. A vacinação deve começar em julho. O imunizante também será protocolado junto à Organização Mundial de Saúde (OMS) para ser exportado no mundo.

"São Paulo acredita e aposta na ciência e sabe que a ciência ajuda a salvar vidas e a garantir um futuro melhor para o nosso país. A butanVac é uma lição aos negacionistas, aos que negam a ciência, desprezam a medicina, aos que se colocaram distante da vida. Pra vocês: ButanVac, coloquem nos seus braços para que vocês possam ser salvos também", disse Doria.

"Nós fazemos parte do Brasil e queremos proteger todo o Brasil, essa é a nossa intenção. Oferecemos a vacina do Butantan em agosto do ano passado para o governo Federal, para o Ministério da Saúde. Várias e várias vezes, vário e vários contatos", criticou.

