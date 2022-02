Doria pede apuração imediata após obra da Linha 6 do metrô desmoronar

Governador usou as redes sociais para falar que pediu uma investigação sobre o caso na Marginal Tietê edit

Metrópoles - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), se manifestou sobre o desmoronamento na obra da Linha 6 do metrô de SP, conhecida como linha laranja. Uma cratera se abriu na Marginal Tietê, na manhã desta quarta-feira (1/2).

Em seu perfil no Twitter, Doria afirmou que pediu uma apuração imediata das causas do desmoronamento e ainda que a concessionária elabore um plano imediato para a obra.

“Determinei a imediata apuração das causas e elaboração de plano da concessionária responsável pela obra, junto à prefeitura da capital, para normalização do tráfego da Marginal rapidamente. E que as obras possam ser reiniciadas, com segurança, o mais breve possível”.

Determinei apuração imediata das causas e elaboração de plano da concessionária responsável pela obra, junto à prefeitura da capital, para normalização do tráfego da Marginal rapidamente. E que as obras possam ser reiniciadas, com segurança, o mais breve possível. — João Doria (@jdoriajr) February 1, 2022

