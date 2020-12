Doria pede aumento de R$ 300 milhões no orçamento do TJ-SP para 2021

O governador João Doria (PSDB) solicitou à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) um aumento milionário no orçamento do TJ-SP, que já terá uma cifra de R$ 12 bilhões em 2021 edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), solicitou ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), Cauê Macris (PSDB), que aumente em R$ 300 milhões o orçamento de 2021 para o Tribunal de Justiça (TJ-SP).

A medida atende a um pedido do próprio TJ-SP. A corte afirmou que a verba é necessária "frente aos cortes que ocorrem no início do ano quando da dotação", de acordo com o jornal Folha de S.Paulo.

Para 2021, o tribunal tem verba prevista de R$ 12 bilhões, conforme o Projeto de Lei do Orçamento, que ainda será votado pelos deputados na Alesp.

O conhecimento liberta. Saiba mais