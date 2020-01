Doria rompe: “Não vou comentar Bolsonaro. Vamos falar de coisa séria"

O governador de São Paulo João Doria desdenhou de Jair Bolsonaro e praticamente decretou seu rompimento ao afirmar num evento nesta terça: “Aqui não perdemos tempo com bobagem, com rede social, 01, 02, 03, 04, 05. Não vou comentar Bolsonaro. Vamos falar de coisa séria” edit

247 - Em um giro de seu posicionamento político, o governador paulista João Doria praticamente anunciou seu rompimento com Jair Bolsonaro num evento com investidores em São Paulo nesta terça-feira (28). “Aqui não perdemos tempo com bobagem, com rede social, 01, 02, 03, 04, 05. Não vou comentar Bolsonaro. Vamos falar de coisa séria”, disse aos participantes do encontro, segundo o Valor Econômico .

Nesta quarta-feira, ele sacramentou o rompimento, publicando um artigo na Folha de S. Paulo sob o título: “São Paulo e a agenda necessária para o Brasil - rejeitamos aventuras autoritárias e radicalismos”.

Ao final do texto, escreveu: “Seremos firmes na defesa da democracia, da liberdade de imprensa e da criação artística. Rejeitamos aventuras autoritárias. Em São Paulo, trabalhamos para construir o futuro, livres do radicalismo político.”