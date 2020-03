Doria sobre combate ao coronavírus: estamos fazendo o que Bolsonaro não faz

247 - O governador de São Paulo, João Doria, disse nesta sexta-feira (20) que os governadores do Brasil estão agindo de forma mais efetiva no combate ao coronavírus do que Jair Bolsonaro, que ocupa o Planalto.

"Nós estamos fazendo aquilo que ele não faz: liderar o processo, a luta contra o coronavírus, estabelecer informações claras, não minimizar processos, compreender a importância de respaldo da informação científica, da área da medicina", afirmou o governador.

Doria disse ainda que Bolsonaro "quando faz, faz errado".

Segundo o governador de SP, os governadores do País discutirão no próximo dia 23 medidas conjuntas de combate à pandemia.