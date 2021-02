Doria suspende envio da CoronaVac ao Amazonas por 'falta de controle' e 'planejamento'

247 - O governo do estado de São Paulo decidiu suspender a doação de 50 mil doses da CoronaVac ao Amazonas. Ao G1, o governo informou que a suspensão foi motivada pela falta de "planejamento" e "controle" da vacinação pelo estado da região norte do país.

O anúncio da doação das 50 mil doses, além daquelas previstas pela cota reservada ao estado no Plano Nacional de Imunização (PNI), foi feito pelo governador de SP, João Doria (PSDB), em 17 de janeiro.

"Conforme compromisso do Governador João Doria, o Estado de São Paulo coloca à disposição 50 mil doses da vacina ao Estado do Amazonas. Diante de fatos reconhecidamente públicos e de até mesmo suspensão pela própria justiça da imunização naquele estado devido à falta de planejamento e controle, São Paulo suspendeu o envio de imediato e aguarda a manifestação e apresentação de cronograma estadual de imunização do Amazonas", disse em nota o governo paulista.

De acordo com a administração, as doses serão enviadas caso o planejamento amazonense melhore. São Paulo espera receber um cronograma de imunização do estado.

