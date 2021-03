Doria também chama Bolsonaro de genocida e diz que vai levá-lo a tribunais internacionais

"O que ele está promovendo no Brasil é um genocídio", disse o governador de São Paulo edit

247 – "O governador de SP, João Doria, afirmou que vai ajudar a levar o presidente Jair Bolsonaro a julgamento em tribunais internacionais por sua condução no combate à pandemia de covid-19 no País", aponta reportagem do jornal Estado de S. Paulo.

Doria declarou que pretende auxiliar para que Bolsonaro "seja julgado por esse genocídio que está cometendo contra os brasileiros". Segundo o governador, "daqui a pouco vai faltar oxigênio, daqui a pouco vão faltar condições básicas para o País, que vive a sua maior tragédia, e temos um Presidente que sorri, que anda de jet-ski, que come leitãozinho e despreza a vida. Pois eu desprezo Jair Bolsonaro e desprezo todos que, como ele, são negacionistas", afirmou o tucano. "O que ele está promovendo no Brasil é um genocídio."

