Doria: uso de máscaras será obrigatório em SP pelo menos até o fim do ano

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que o uso de máscaras no estado permanecerá sendo obrigatório pelo menos até 31 de dezembro deste ano. A medida busca conter a variante delta, que já é transmitida internamente em São Paulo.

"O uso de máscara será continuamente obrigatório até o fim deste ano, mesmo a partir de novembro quando entraremos em uma nova fase de flexibilização, as máscaras continuarão obrigatórias. As máscaras preservam, as máscaras salvam", afirmou Doria em entrevista a jornalistas nesta terça-feira (17).

Segundo as previsões, toda a população adulta de São Paulo terá o esquema vacinal completo no fim de outubro. Até esta terça, 99% das pessoas com mais de 18 anos receberam pelo menos a 1° dose da vacina contra a Covid-19.

Também nesta terça, passou a valer o fim das restrições de horário e de capacidade de público em estabelecimentos comerciais e de serviço. (Com informações do Poder360).

