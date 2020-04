Doria vai prorrogar período de quarentena no estado de São Paulo

Com término previsto para o dia 22 de abril, período de quarentena no estado de São Paulo vai ser prorrogado devido ao baixo índice registrado de isolamento social da população edit

247 - A prorrogação da quarentena no estado de São Paulo vai ser anunciada na tarde desta sexta-feira (17) por João Dória (PSDB), anulando o termino previsto para o dia 22 de abril. As medidas de isolamento foram adotadas no dia 24 de março nos 645 municípios do estado. A informação é do portal G1.

O índice do isolamento social da população do estado de São Paulo, de acordo com informações do sistema de monitoramento, está em 50%, sendo ideal para os especialistas a taxa de 70%.

O estado de São Paulo registra 853 mortes provocadas pela Covid-19 e 11.568 casos confirmados de contaminação, segundo dados da secretaria estadual de Saúde.

Apenas os serviços essenciais serão mantidos, como áreas de Saúde e Segurança.

