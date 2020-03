Dos 13 casos de coronavírus, 10 estão em São Paulo

São Paulo é o Estado brasileiro com mais casos confirmados de coronavírus edit

247 - Foi informado pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira, 6, que subiu para 13 o número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil.

Dentre eles, 10 estão no Estado de São Paulo, e os outros três nos Estados do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e da Bahia