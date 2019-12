'Doutor Bumbum', acusado de homicídio, planeja se candidatar a vereador no Rio

O ex-médico bolsonarista Denis Cesar Barros Furtado, conhecido como "Doutor Bumbum", que foi acusado de homicídio doloso pela morte de uma paciente, planeja se candidatar a vereador no Rio de Janeiro nas eleições do ano que vem edit

247 - O ex-médico Denis Cesar Barros Furtado, conhecido como "Doutor Bumbum", acusado de homicídio doloso pela morte de uma paciente durante um procedimento estético em julho do ano passado e aguarda julgamento, planeja se candidatar a vereador no Rio de Janeiro nas eleições do ano que vem.

Após a morte, Furtadi perdeu o registro profissional, necessário para o exercício da medicina. Ele chegou a ser preso preventivamente, mas foi solto após decisão da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em janeiro deste ano.

Segundo reportagem do UOL, em seu perfil no Instagram, o ex-médico descreve a si mesmo como pré-candidato a vereador do Rio. "Saúde, Justiça", escreveu ainda. Na rede social, tem mais de 600 mil seguidores.