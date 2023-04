Droga com efeito pior do que o crack invade as ruas de SP

Apoie o 247

ICL

247 - Antes mais restrita ao Centro da capital paulista, as drogas K - conhecidas como K2, K4, K9 e spice -, que têm como base os canabinoides sintéticos, têm se espalhado pelas ruas da cidade. A Zona Leste é o principal foco no momento.

De acordo com o G1, Há 5 anos, 95% das apreensões recebidas pela Polícia Técnico-Científica do estado eram de maconha e cocaína. Agora, os sintéticos, que eram 5%, passaram a representar 15%.

As chamadas drogas K surgiram em laboratórios no início dos anos 2000, têm como base os canabinoides sintéticos, mas o termo "maconha sintética" é errado. Nessas drogas, o canabinoide feito em laboratório se liga ao mesmo receptor do cérebro que a maconha comum, mas em uma potência até 100 vezes maior. O governo de São Paulo diz que os efeitos da droga podem ser piores do que o crack.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.