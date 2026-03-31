Duda Salabert deixa PDT e retorna ao PSOL

247 - A deputada federal Duda Salabert oficializou sua saída do Partido Democrático Trabalhista (PDT) para se filiar ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), em um movimento que definiu como um “retorno às origens”. A parlamentar havia deixado o PSOL em 2019, após divergências internas, migrando para o PDT, legenda pela qual construiu sua trajetória eleitoral mais recente. As informações foram publicadas pela Folha de S.Paulo.

Ao comentar a mudança, Duda ressaltou que busca um projeto político de esquerda “mais amplo e sem amarras a agendas sem sentido”. A saída do PDT ocorreu de maneira negociada, sem disputas judiciais, e foi acompanhada de um tom conciliador. “O partido hoje é outro, e eu também sou outra”, declarou a deputada, ao agradecer ao PDT pelo período em que esteve filiada.

A presidente nacional do PSOL, Paula Coradi, avaliou o retorno de Duda como estratégico para a sigla. Segundo ela, a filiação fortalece especialmente a pauta ambiental do partido e contribui para ampliar a coesão ideológica da legenda com vistas às próximas eleições.

Com a volta, o PSOL reincorpora uma de suas principais lideranças em Minas Gerais. Em 2018, ainda pelo partido, Duda Salabert disputou uma vaga no Senado e obteve 351.874 votos — a maior votação do PSOL no estado naquele pleito. Embora não tenha sido eleita, ganhou projeção nacional ao se tornar a primeira pessoa transgênero a concorrer ao cargo.

Durante sua passagem pelo PDT, a deputada consolidou-se como uma das principais puxadoras de votos da legenda. Em 2020, foi eleita a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte, com 37.613 votos. Dois anos depois, ampliou sua presença política ao conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados com 208.332 votos, alcançando a terceira maior votação de Minas Gerais.