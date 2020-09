Durante 1 hora, Bolsonaro acena para motoristas na beira da estrada em SP

Ele vestiu o boné da Polícia Federal Rodoviária (PRF) em um posto da corporação e posou para fotos com os agentes, acompanhado do filho e deputado federal Eduardo Bolsonaro edit

247 - Após cancelar uma agenda no município de Registro, São Paulo, no Vale do Ribeira, Jair Bolsonaro passou mais de uma hora acenando a caminhoneiros na beira da rodovia Régis Bittencourt, nesta sexta-feira, 4.

Ele vestiu o boné da Polícia Federal Rodoviária (PRF) em um posto da corporação e posou para fotos com os agentes, acompanhado do filho e deputado federal Eduardo Bolsonaro, do irmão Renato e do ministro da Justiça, André Mendonça.

