Após visita à Maré, Dino diz que visitar favelas “não é favor, é um dever”

247 - O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que está disposto a aceitar novos convites para visitar favelas e bairros populares em todo o país. Nesta terça-feira (28), ele compareceu à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos, incluindo detalhes de sua visita ao Complexo da Maré, ocorrida neste mês.

Na ocasião, o ministro condenou as falas do senador Flávio Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro, que criminalizaram a sua ida à comunidade do Rio de Janeiro. Os parlamentares insinuaram que Dino foi sem escolta pesada por ter relação com o crime organizado.

“Criminalizar os mais pobres é estimular a violência contra eles, a violência, a morte, o tiroteio. Não me parece adequado a agentes públicos”.

O ministro negou ter sido chamado ao Complexo da Maré por organização criminosa: "É esdrúxulo imaginar que me encontrei com o Comando Vermelho e avisei à polícia".

Dino ainda reiterou que estar nas comunidades “não é favor, é dever" e que vai aceitar todos os convites similares.

