É falsa a informação de que torcidas organizadas tenham convocado manifestação para 25 de fevereiro

247 - É falsa a informação de que as torcidas organizadas de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo estejam convocando um ato para 25 de fevereiro, na Avenida Paulista, mesma data e local onde bolsonaristas se reunirão para uma manifestação convocada pelo próprio Jair Bolsonaro (PL) em resposta aos recentes avanços das investigações da Polícia Federal sobre o planejamento e a tentativa de execução de um golpe de Estado por parte do ex-mandatário, seus aliados e seguidores.

Teólogo, estudante de história na USP e integrante da torcida organizada Gaviões da Fiel, Danilo Pássaro negou pelo X, antigo Twitter, a convocação do ato: "não há articulação entre as torcidas para organizar uma manifestação no dia 25, que coincidentemente é o mesmo dia de uma convocada pelo inelegível. É fake!".

Não há articulação entre as torcidas para organizar uma manifestação no dia 25, que coincidentemente é o mesmo dia de uma convocada pelo inelegível. É fake! — DANILO PÁSSARO (@passarodanilo) February 14, 2024

