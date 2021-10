"É inaceitável a falta de respeito de Ciro Gomes em relação a Dilma", diz Jandira Feghali

Apoie o 247

247 – A deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) reagiu com indignação à agressão de Ciro Gomes, do PDT, contra a ex-presidente Dilma Rousseff. "Dilma é altiva, honesta e foi golpeada pela extrema direita. Foi torturada pela ditadura militar na luta por democracia. O golpe é responsável pelo que o povo sofre hoje. É inaceitável que uma liderança como Ciro falte com respeito a esta mulher. Dilma tem meu respeito e admiração", disse ela.

Em entrevista ao Estado de S. Paulo, Ciro disse que se arrependeu por não ter apoiado o golpe de 2016, que destruiu a economia e a imagem do Brasil, e agrediu a ex-presidente Dilma, que reagiu com elegância.

