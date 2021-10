"É momento de avançar. Não vamos nos iludir com cartinha. Eles não vão recuar", afirma Boulos

"A gente tem que seguir avançando, não sair das ruas até o impeachment de Bolsonaro. E que depois do impeachment ele vá para o banco dos réus", disse a manifestantes o líder do MTST e ex-candidato a presidente neste sábado edit

247 - O líder do MTST e ex-candidato a presidente Guilherme Boulos (PSOL) discursou neste sábado (2) na Avenida Paulista, em São Paulo, na manifestação contra Jair Bolsonaro.

Boulos afirmou que a população precisa continuar avançando contra o genocídio promovido pelo governo federal. "A gente não pode recuar. Depois do dia de hoje, é momento de avançar. Eles não vão recuar, não vamos nos iludir com cartinha escrita pelo Bolsonaro com Michel Temer. Eles não vão recuar, e por isso a gente tem que seguir avançando, não sair das ruas até o impeachment de Bolsonaro. E que depois do impeachment ele vá para o banco dos réus".

Ele ainda disse que "aqui está a representada a cara do povo brasileiro, não o que a gente viu no dia 7 de setembro. Aqui sim está o Brasil real, que é o Brasil da diversidade".

"O Brasil de verdade, o Brasil real é o que vai para a fila do osso, que não consegue pagar R$ 120 reais no botijão de gás. O Brasil real está sofrendo com o genocídio, com o desemprego e com a fome. E, por isso, queria parabenizar os guerreiros e guerreiras do MTST, que ocuparam simbolicamente a Bolsa de Valores contra a desigualdade e que ocuparam a frente da mansão de R$ 3 milhões [de Flávio Bolsonaro]", completou.

