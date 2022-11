"É nossa obrigação fazer da posse de Lula o maior evento da história", diz Janones

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal André Janones (Avante-MG) usou seu Twitter neste domingo (6) para convocar seus seguidores a comparecerem em 1º de janeiro em Brasília para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Preparem as excursões, carros e ônibus. Dividam os custos da viagem com a família, amigos ou com os colegas da faculdade. É nossa obrigação fazer da posse de Lula o maior evento da história. Uma demonstração de forças da nossa democracia àqueles que atentaram contra ela", escreveu.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.