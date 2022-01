'É um alívio', diz sobrevivente de tragédia em Capitólio que levou 200 pontos na cabeça

Apoie o 247

247 - "É um alívio mesmo, uma sensação de pertencimento, das pessoas te esperando, todo mundo se importando". O relato é de Isabel Martins da Costa, uma das sobreviventes da tragédia em Capitólio, onde dez pessoas morreram depois da queda de parte do cânion. Ela, que conversou com a equipe do Fantástico neste domingo (9), levou 200 pontos na cabeça. A reportagem é do portal G1.

Isabel estava com a irmã, Ana Costa, e outros familiares em um passeio de lancha.

"Eu lembro que vi a rocha caindo, vindo uma onda preta em cima do barco. A gente afundou, mergulhou e nessa hora eu falei: 'eu vou morrer'", desabafou Ana, que também ficou ferida.

O deslizamento de um cânion no Lago de Furnas, em Capitólio (MG), já deixou pelo menos dez mortos. Enquanto bombeiros seguem na busca por desaparecidos nesta segunda-feira (10), as discussões acerca da responsabilização pelas prevenções que deveriam ter sido tomadas para evitar esse desastre, seguem.

Enquanto representantes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e prefeitura têm colocado a responsabilidade na Marinha do Brasil sobre o controle da exploração turística da área, autoridades têm se esquivado acerca da responsabilidade pela prevenção de desabamentos.

Polícia, Bombeiros e Defesa Civil mineiros afirmam ser necessário esperar as investigações, enquanto a Marinha não se pronunciou ontem (9). O prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva (PP-MG), admitiu que não era feito nenhum tipo de acompanhamento geológico no ponto turístico.

