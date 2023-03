"É uma vitória de todos que estiveram ao meu lado", diz Erundina após reparação histórica do Tribunal de Contas de São Paulo

"Valeu a pena acreditar numa gestão que colocou o governo a serviço da maioria da população", disse a ex-prefeita ao ter as contas aprovadas 31 anos após deixar a prefeitura edit

247 - Com 31 anos de atraso e cumprindo uma determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), o Tribunal de Contas da capital paulista aprovou por unanimidade nesta quarta-feira (1) as contas da gestão de Luiza Erundina (Psol) à frente da prefeitura de São Paulo.

Procurada pelo Brasil 247, a ex-prefeita classificou o reparo histórico como "uma vitória de todos aqueles que estiveram ao meu lado e que sabiam que as contas estavam corretas. Estamos todos muito felizes. Valeu a pena acreditar numa gestão que colocou o governo a serviço da maioria da população".

Reparação histórica! 31 anos depois, o TCM aprovou, por unanimidade, as contas do exercício de 1991 da então prefeita Luiza Erundina, até então rejeitadas pelo órgão. Viva a justiça! Viva a democracia! pic.twitter.com/L7Bb5H7p7I — Luiza Erundina (@luizaerundina) March 1, 2023

Erundina foi a primeira mulher a ocupar a Prefeitura de São Paulo - hoje é deputada federal - e a representar um partido de esquerda no posto e sofreu uma perseguição ferrenha por parte da oposição.

Um dos resultados da perseguição foi um parecer emitido em 1992 pelo Tribunal de Contas que reprovava as contas de sua gestão e poderia tornar Erundina inelegível. À época, até mesmo adversários políticos saíram em defesa da então prefeita.

O TJ-SP apontou “desvio de poder” por parte dos conselheiros do Tribunal de Contas do período por considerar que “o parecer ofertado não se baseou em critérios técnicos”. Se tratou, portanto, de uma decisão política para prejudicar o governo de ocasião. O Tribunal de Justiça ainda indicou ilegalidades no procedimento de exame das Contas de Erundina.

Com a correção feita, Erundina deverá ser chamada para receber uma homenagem, como símbolo de uma reparação histórica.

