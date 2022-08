Economista liberal vai coordenar programa de Freixo no Rio de Janeiro

Apoie o 247

247 – O candidato do PSB ao governo do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, escolheu o economista liberal Marcelo Trindade, que já foi filiado ao Novo e que colabora com Simone Tebet, para coordenar seu programa econômico de governo. "Enquanto enfrenta o risco de implosão na aliança que construiu para concorrer ao governo do Rio, o deputado Marcelo Freixo (PSB) amplia o movimento rumo ao centro não só por meio da aliança com o PSDB, que indicou Cesar Maia como vice na chapa, mas também estreitando relações com o mercado financeiro e o setor privado. A guinada de Freixo, que ampliou a sua base eleitoral depois de longa trajetória no PSOL, garantiu a adesão do advogado Marcelo Trindade, ex-presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Oficializado como coordenador do programa econômico de Freixo, Trindade se une a Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, e a André Lara Resende, um dos formuladores do Plano Real, encorpando a lista de nomes que apoia Freixo ao governo do Rio", informa a jornalista Paula Martini , do Valor Econômico.

“A ideia de nós, liberais, aderirmos à campanha de Freixo, depois de conversar e chegar a uma agenda comum, faz parte de um movimento pelo Rio. O Rio de Janeiro anda flertando com um ponto de não retorno há muito tempo”, disse Trindade. Freixo, por sua vez, diz que a credibilidade de Trindade no mercado “abre portas” para o diálogo pelo que chama de “um novo pacto pelo Rio de Janeiro”.

Trindade também disse não ver contradição “nenhuma” no apoio a Tebet. “Freixo fez o movimento para o centro e, mais do que isso, para o caminho comum. Tebet representa isso no plano nacional e aqui, no Rio, sem dúvida, esse nome é Freixo”, afirmou.

