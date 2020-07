Edmar Santos, ex-secretário de Saúde, é preso no RJ

Edmar Santos é investigado por suspeitas de irregularidades nos contratos assinados durante a pandemia de Covid no estado do Riod e Janeiro edit

247 - O ex-secretário de Saúde Edmar Santos foi preso manhã desta sexta-feira (10) em seu endereço residencial, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Ele é investigado por suspeitas de irregularidades nos contratos de Saúde do RJ durante a pandemia de Covid-19. A reportagem é do portal G1.

Há suspeitas de fraudes, inclusive já apontadas pelo Tribunal de Contas do Estad em alguns contratos firmados sem licitação, entre eles, o de compra de respiradores, oxímetros e medicamentos e o de contratação de leitos privados. O governo do RJ gastou R$ 1 bilhão para fechar contratos emergenciais.

A prisão de Santos aconteceu durante uma operação do Ministério Público estadual. A informação inicial era que ele havia sido detido em Itaipava, na Região Serrana, onde tem uma casa. Mas por volta das 7h50, o MP confirmou que ele foi encontrado em Botafogo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.