Edson Aparecido deixa a Saúde e deve ser vice de Rodrigo Garcia em SP

247 - Edson Aparecido foi exonerado na sexta-feira (1) do cargo de secretário municipal da Saúde da prefeitura de São Paulo e deve ser o candidato a vice-governador na chapa de Rodrigo Garcia (DEM-SP).

O ex-dirigente se filiou ao MDB, que já indicou o nome a Garcia para compor a chapa, de acordo com o coluna de Mônica Bergamo.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, confirmou a informação. "Edson Aparecido foi um excelente secretário, e teria muito a contribuir com o estado", disse.

Aparecido foi chefe da Casa Civil na gestão de Geraldo Alckmin, deputado federal e estadual. Começou a vida política no movimento estudantil do PC do B.

