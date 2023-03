Eduardo Bolsonaro associa Dino ao tráfico e toma bela enquadrada de Glauber Braga (vídeo)

Apoie o 247

247 - Eduardo Bolsonaro (PL) tentou em mais uma oportunidade repetir as fake news disparadas no período eleitoral. Durante sessão no plenário nesta quarta-feira (15) ele associou o ministro da Justiça, Flávio Dino, ao tráfico de drogas, e voltou a criminalizar comunidades do Rio de Janeiro. O objetivo do filho de Bolsonaro era atacar a visita de Dino, que foi em comunidades na cidade carioca nesta quarta-feira.

"Flávio Dino foi visitar o Complexo da Maré, comunidade dominada pelo tráfico de drogas mais bem armada do Rio de Janeiro, com dois carros. Ou seja, tá tudo armado com o tráfico de drogas. Galera do CPX tá, ó, pode chegar que tá na boa", disse Eduardo Bolsonaro mais uma vez repetindo a mentira de que “CPX” seria uma gíria de tráfico enquanto, na realidade, é uma abreviação de Complexo, muito utilizada entre os moradores.

O também deputado Glauber Braga (PSOL) então pediu a palavra para rebater as mentiras absurdas de Eduardo e refrescar sua memória também: "É engraçado porque o deputado Eduardo Bolsonaro, sempre que tem a oportunidade, tenta criminalizar alguma comunidade do Rio de Janeiro. Só que a maior apreensão de armas e fuzis foi feita a partir da pista de onde? Do condomínio do pai dele! A grande apreensão de cocaína tava onde? No avião do pai dele! Ora, ora ora... Tá querendo enganar a quem?", disparou Glauber.

Cismam de citar o CPX como se fosse uma facção... Agora o filho do Bozo repetindo o discurso do período ainda das eleições. 🤢🤮pic.twitter.com/UhaQTZjMAC March 15, 2023

