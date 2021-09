Eduardo Bolsonaro está com Covid-19: resultado do teste saiu nesta sexta-feira

Apoie o 247

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) está com Covid-19. O parlamentar confirmou a informação ao Blog do Nolasco, no portal R7, e afirmou que está sem paladar. O parlamentar disse que fez o teste nessa quinta-feira (23) e o resultado saiu nesta sexta-feira (24). O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi diagnosticado com Covid-19 na terça-feira e permanecerá em quarentena por 14 dias em Nova York.

O filho de Jair Bolsonaro tomou a primeira dose da vacina contra a doença em 26 de agosto. A segunda dose ficou prevista para novembro. Segundo o parlamentar, ele está bem e já iniciou os cuidados.

"Na live de ontem, JB (Jair Bolsonaro) disse que duas pessoas, que são conhecidas da população, testaram positivo. Certamente, eu sou uma delas. A outra não sei quem é", afirmou Eduardo.

