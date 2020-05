Eduardo Bolsonaro liga Covid-19 a pautas como aborto, desencarceramento e derrubada de Bolsonaro

"Se você ainda não percebeu estão tentando te enganar usando um discurso limpinho para te convencer a aceitar as pautas políticas deles. Aborto, desencarceramento e derrubada do presidente Bolsonaro são algumas dessas pautas", afirmou o deputado Eduardo Bolsonaro edit

247 - Contrário ao isolamento social, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) relacionou a defesa do isolamento social com pautas como a descriminalização do aborto, o abolicionismo penal e a queda de Jair Bolsonaro.

"Bacana ver o pessoal que lutou por liberdade contra a ‘ditadura militar’ defendendo seu direito à liberdade nesta pandemia. Bacana tb ver o pessoal que fala em ciência a todo momento, não dar um pio sobre medidas autoritárias de governantes sem qualquer base científica", escreveu o parlamentar, em tom irônico.

"Sério agora, se você ainda não percebeu estão tentando te enganar usando um discurso limpinho para te convencer a aceitar as pautas políticas deles. Aborto, desencarceramento e derrubada do presidente Bolsonaro são algumas dessas pautas", acrescentou.

Sério agora, se você ainda não percebeu estão tentando te enganar usando um discurso limpinho para te convencer a aceitar as pautas políticas deles.



Aborto, desencarceramento e derrubada do presidente Bolsonaro são algumas dessas pautas. — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) May 18, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.