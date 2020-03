Eduardo Bolsonaro pede boicote à Globo por abraço de Drauzio Varella em trans presa

Deputado Eduardo Bolsonaro ficou revoltado com uma reportagem em que o médico Drauzio Varella abraça Suzy, mulher trans, após saber de seu abandono dentro de um presídio em Guarulhos edit

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) pediu boicote à TV Globo depois que o programa Fantástico mostrou uma reportagem sobre mulheres trans encarceradas em presídios masculinos. Durante a matéria, Drauzio Varella abraça Suzy, mulher trans, após saber de seu abandono dentro do presídio. Bolsonaristas ficaram revoltados.

De acordo com informações divulgadas na internet por perfis de extrema-direita, ainda sem comprovação, Suzy teria sido presa por estuprar e matar uma criança de nove anos. Mais de 200 cartas foram enviadas ao presídio em Guarulhos (SP).

“Nossa! Passada de pano 1.000°! Os caras do PT, PSOL e cia. têm que aprender com a GRobo!”, escreveu o parlamentar no Twitter.

O Fantástico divulgou uma nota oficial de Drauzio Varella sobre os boatos em torno de Suzy. Na nota, Drauzio afirma que não perguntou às detentas sobre os delitos cometidos pois não era o foco da reportagem. "Sou mais médicos, não juiz", acrescentou.

Nooooooossa! Passada de pano 1.000°! Os caras do PT, PSOL e cia. têm que aprender com a GRobo! https://t.co/elqEkpde12 — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) March 9, 2020