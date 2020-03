Eduardo Cunha é internado em UTI no Rio de Janeiro

247 - O ex-deputado federal Eduardo Cunha foi internado nesta sexta-feira (20) na UTI do hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro, informa Lauro Jardim, do Globo.

Ele será submetido a um procedimento chamado de hemorroidectomia, que se trata de uma operação para cuidar de hemorroidas.

Eduardo Cunha também sofre de anemia e perdeu uma quantidade considerável de sangue

A Justiça autorizou que Cunha deixasse o presídio de Bangu 8 para ser levado ao hospital.