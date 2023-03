Eduardo Cunha terá que devolver seis carros de luxo, determina novo juiz da Lava-Jato

Apoie o 247

247 - O ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PTB-SP), que teve o mandato cassado e foi preso há sete anos na Operação Lava-Jato, deve entregar seis carros de luxo à Justiça. De acordo com determinações do juiz da Lava-Jato Eduardo Appio, da 13.ª Vara Federal Criminal de Curitiba, o ex-parlamentar também terá que devolver dois Porsche Cayenne, um Ford Fusion, um Ford Edge, um Hyundai Tucson e um Passat Variant Turbo. Os automóveis de luxo, registrados em nome da empresa 'Jesus.com', devem ser entregues em até cinco dias úteis.

"Revogo, por conseguinte, o respeitável despacho judicial deste Juízo Federal (nos autos de pedido de prisão preventiva de Eduardo Cunha 5052211-66.2016.4.04.7000 - decisão do evento 03 do então juiz federal Sérgio Moro) o qual havia autorizado que o acusado Eduardo Cunha (e seus familiares) ficassem na posse dos veículos de luxo", afirmou Appio, de acordo com informações publicadas pelo jornal Extra.

Em outubro de 2016, o Ministério Público Federal pediu pela segunda vez a apreensão de oito veículos do ex-deputado. Na época, os bens somavam mais de R$ 1 milhão. Alguns deles são modelos luxuosos da marca Porsche avaliados em mais de R$ 300 mil cada. Mas o então juiz Sérgio Moro apenas determinou que os carros ficassem bloqueados, ou seja, não poderiam ser vendidos, mas continuavam sob posse da família Cunha.

