Eduardo e Carlos Bolsonaro atacam Doria: “Canalha! Mil vezes canalha!”

247 - O deputado federal Eduardo (Sem Partido-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) atacaram o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), possível adversário de Jair Bolsonaro na eleição presidencial de 2022.

"CANALHA! MIL VEZES CANALHA! O SENHOR NÃO TEM O MÍNIMO SENSO DE ESCRÚPULO! NÃO TEM VERGONHA NA CARA, GOVERNADOR @jdoriajr ?!?!", escreveu Eduardo no Twitter.

Um dos ataques de Bolsonaro ao tucano veio na sexta-feira (3), quando o ocupante do Planalto afirmou que as medidas adotadas pelo governador no combate à pandemia do coronavírus, configuram crime de "terrorismo".

Na segunda-feira (6), Doria criticou Bolsonaro, que defende apenas o isolamento vertical.

"Moro, Mandetta, a OMS, Mourão, Guedes e a maioria de médicos e cientistas defendem a quarenta, será que estão todos errados?", questionou o chefe do Executivo estadual em coletiva de imprensa. "Será que um único presidente da República do mundo está certo?", complementou.

