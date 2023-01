Eduardo Paes afasta Monique Medeiros de emprego

O afastamento consta de um decreto do prefeito Eduardo Paes (PSD) publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (25) edit

247 - A Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu afastar Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, da Secretaria Municipal de Educação. Monique, servidora concursada, obteve na Justiça o direito a voltar a trabalhar no órgão, mas entrou com um pedido de licença médica de 60 dias.

Após uma perícia técnica realizada pela pasta nesta terça-feira (24), a solicitação foi indeferida. O município também apura irregularidades no preenchimento da folha de ponto da mãe de Henry. Depois disso, a Prefeitura do Rio fez uma reunião à noite e decidiu abrir uma sindicância para investigá-la.

De acordo com o G1, o afastamento consta de um decreto do prefeito Eduardo Paes (PSD) publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (25). O texto cita um artigo do Estatuto dos Funcionários Públicos do Poder Executivo do Município do Rio de Janeiro que trata da suspensão preventiva.

