Eduardo Paes deve ser favorecido pela desistência de Freixo no Rio

247 - A desistência do deputado estadual Marcelo Freixo em disputar a prefeitura do Rio de Janeiro deve beneficiar o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM). Segundo reportagem do jornal O Globo, o PT, que vinha negociando com o PSOL, agora tenta viabilizar o nome da deputada e ex-governadora Benedita da Silva, que resiste a ideia devido à divisão entre os partidos de esquerda.

Na semana passada, Freixo havia declarado que estava desistindo da candidatura devido à falta de união entre os partidos de esquerda. O racha envolve de um lado o PDT, Rede e PSB, e do outro o PT, PSOL e PCdoB.

“A gente passou a trabalhar agora efetivamente com a candidatura própria e o nome que estamos tentando convencer é o da Benedita”, disse o vice-presidente nacional do PT e ex-presidente estadual do partido no Rio, Washington Quaquá, ao jornal O Globo.

“Acho que, aqui no Rio, a saída de Freixo desarticula o campo de esquerda e abre espaço inicial para o Eduardo, mas, se a esquerda conseguir se unir, acaba ocupando de volta esse espaço”, completou Quaquá.

Segundo ele, apesar de querer viabilizar o nome de Benedita, o partido não irá evitar conversas visado um acordo amplo com as demais legendas do campo esquerdista.

