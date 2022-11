Eduardo Paes: ponte só será liberada quando houver certeza de que colisão não provocou “consequências mais graves”

Apoie o 247

Agenda do Poder - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, publicou mensagem recomendando à população que evite a região da Ponte Rio-Niterói, interditada desde o início da noite em consequência do choque de um navio cargueiro com a estrutura de concreto.

Baseado em informações da EcoRodovias, Paes escreveu que “a primeira impressão” dos especialistas é de que a colisão não produziu “consequências mais graves”. E que a ponte só será liberada depois que houver certeza disso.

Conversei agora com o pessoal da EcoRodovias. Eles estão checando no detalhe o impacto da colisão na estrutura da ponte. A primeira impressão é a de que não há consequências mais graves. Só vão liberar após ter toda certeza. Por enquanto, evitem aquela região. November 14, 2022





