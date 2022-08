Eduardo Paes: 'protagonista do Rock in Rio é mais disciplinado que o do 7 de setembro'

"Estamos falando com Exército. Terá exibições da Marinha, com a presença do Bolsonaro", relatou o prefeito do Rio, Eduardo Paes edit

247 - O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), afirmou que "os protagonistas do Rock in Rio são mais disciplinados do que os do 7 de setembro". A entrevista foi concedida à coluna Veja Gente e publicada nesta terça-feira (30).

"Mas brincadeiras à parte, não haverá parada militar tradicional. Só em Copacabana, perto da (rua) Rainha Elizabeth, com o hino nacional, um palanque de autoridades que a própria prefeitura monta. Estamos falando com Exército. Terá exibições da Marinha, com a presença do Bolsonaro. Já era algo programado, não haverá isso tudo só por causa dele", disse.

"Vai ter Esquadrilha da Fumaça, alguns paraquedistas saltando na praia… A Avenida estará fechada, como sempre é aos domingos", complementou.

Eventos do 7 de setembro terão a participação de militares em algumas cidades do País. Jair Bolsonaro, que estará na cidade do Rio de Janeiro (RJ), defende a participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições (Presidência da República, governos estaduais, Câmara dos Deputados e Senado, e Assembleias Legislativas). Partidos de oposição denunciaram que ele pode tentar um golpe se for derrotado em outubro.

