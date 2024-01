Eduardo Suplicy propõe prévias no PT com Marta para definir vice na chapa de Boulos

Deputado sugeriu disputa interna com Marta Suplicy, após seu retorno ao partido e aceitação do convite para ser vice de Boulos edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O cenário político em São Paulo ganha contornos de disputa interna no Partido dos Trabalhadores (PT). De acordo com reportagem do Metrópoles, o deputado estadual Eduardo Suplicy propôs a realização de prévias para determinar quem será o vice na chapa encabeçada pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSol) na eleição à Prefeitura de São Paulo, prevista para outubro deste ano.

A sugestão de Suplicy surge após a ex-prefeita Marta Suplicy, sua ex-mulher, deixar a Secretaria de Relações Internacionais da gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) para retornar ao PT e aceitar o convite do presidente Lula para ser a vice de Boulos. Este último é o principal adversário do atual prefeito, que buscará a reeleição.

continua após o anúncio

A proposta de prévias visa abrir espaço para uma decisão democrática interna, permitindo que os filiados do partido participem ativamente na escolha do candidato a vice na disputa municipal.

O encontro entre Marta Suplicy e Guilherme Boulos está marcado para este sábado (13), em um almoço na casa da ex-prefeita nos Jardins. A reunião será crucial para iniciar as discussões sobre a formação da chapa e a possível indicação da vice-prefeita.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: