Efeito Lula: fábrica do boné "CPX" tem explosão de vendas

247 - Após toda a polêmica criada por bolsonaristas sobre o boné utilizado pelo ex-presidente Lula (PT) durante caminhada no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, nesta semana, a fábrica que produz a peça teve uma explosão de vendas.

"Acabei de receber o vídeo do empreendedor que fez o boné CPX que Lula usou na caminhada. Em 24h já foram mais de 500 pedidos! A fábrica teve que funcionar a madrugada inteira pra atender a demanda!", publicou no Twitter Rene Silva, fundador do Voz das Comunidades.

Bolsonaristas espalharam nas redes sociais a fake news de que a sigla "CPX" tinha relação com uma facção criminosa do Rio. As letras, porém, são uma abreviação informal de "complexo", em referência ao Complexo do Alemão.

