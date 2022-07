'Ele ficava falando baixinho no meu ouvido', diz paciente de anestesista preso por estupro

"Isso me incomodava", contou uma mulher de 30 anos em referência ao médico Giovanni Quintella Bezerra edit

247 - Uma paciente do médico Giovanni Quintella Bezerra, preso na segunda-feira (11) por estupro durante uma cesariana, contou que estranhou o comportamento do anestesista quando teve o seu terceiro filho, no dia 5 de junho. A entrevista foi publicada nesta terça-feira (12) pelo portal G1.

"Não sei se aconteceu alguma coisa comigo, estava sedada, mas quando vi na TV fiquei desesperada. A única coisa que me recordo da cirurgia é da voz dele. Ele ficava falando baixinho ao meu ouvido, isso me incomodava. Ele perguntava se eu estava bem", disse a técnica de radiologia, N.G.

A mulher de 30 anos disse que foi "completamente sedada", o que não aconteceu nas outras cirurgias. "Estranhei porque fui completamente sedada, com anestesia geral. Essa é minha terceira cesárea e nunca aconteceu isso das outras vezes", disse.

"Depois fiz uma laqueadura e lembro de ter ficado com dor na nuca, fiquei lerda e não achei normal que a dor na cabeça não passava. Não posso garantir se aconteceu alguma coisa, estava inconsciente, mas não notei nada diferente no meu corpo", acrescentou.

A defesa do médico afirmou que "não obteve acesso na íntegra aos depoimentos e elementos de provas que foram produzidos durante a lavratura do auto de prisão em flagrante". "A defesa informa também que após ter acesso a sua integralidade, se manifestará sobre a acusação realizada em desfavor do anestesista Giovanni Quintella".

