Em vídeo, eleitor questiona sobre Queiroz e Carlos Bolsonaro responde: 'teu c***'

"Ei Carlos! Cadê Queiroz?", perguntou um rapaz ao vereador Carlos Bolsonaro em um aeroporto. "Teu c***", respondeu o parlamentar, soltando com palavrão edit

247 - Um eleitor questionou o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) sobre o sumiço de Fabrício Queiroz, ex-assessor do atual senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ). "Ei Carlos! Cadê Queiroz?", perguntou o rapaz, enquanto gravava a resposta de Carlos em um aeroporto. "Teu c***", respondeu Carluxo, com agressividade. Assista:

Queiroz é pivô de um esquema de corrupção no gabinete de Flávio Bolsonaro quando o parlamentar era deputado estadual no Rio. Ex-assessor de Flávio, Queiroz movimentou R$ 7 mihões em de 2014 a 2017, de acordo com relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

Amigo de Queiroz, o miliciano Adriano da Nóbrega Silva também foi citado nas investigações sobre o esquema. Nóbrega, morto por policiais na Bahia no começo deste mês, integra no Escritório do Crime, grupo de matadores profissionais e suspeito de envolvimento com a morte da ex-vereadora Marielel Franco (PSOL). A mãe e a esposa do miliciano trabalharam no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj.