Elevador em palco de Shakira que matou trabalhador foi acionado a 25 metros; Caso é investigado como homicídio

247 - Um acidente durante a montagem do palco de um show da cantora Shakira terminou com a morte de um trabalhador na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O elevador envolvido no incidente foi acionado a cerca de 25 metros de distância do local onde estava a vítima. As informações são da CNN Brasil.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o caso está sendo investigado como possível homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A principal linha de apuração considera que o equipamento foi operado enquanto a vítima ainda estava dentro da cabine.

O trabalhador foi identificado como Gabriel de Jesus Firmino, de 28 anos, responsável pela preparação de quatro elevadores que seriam utilizados na estrutura do evento. Ele sofreu o acidente no domingo (26), enquanto atuava na montagem do palco.

Segundo as investigações preliminares, Gabriel estava dentro de um dos elevadores no momento em que o equipamento foi acionado, o que teria provocado a queda. A polícia já realizou perícia no local e informou que outros procedimentos estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Após o acidente, a vítima recebeu atendimento imediato da brigada de incêndio presente na montagem do evento. Em seguida, foi encaminhada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu aos ferimentos.A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro informou que a estrutura do palco chegou a desabar e atingiu o trabalhador, o que também será considerado na investigação.

Em nota, a organização do evento afirmou que a equipe da cantora foi informada rapidamente sobre o acidente e que a artista entrou em contato para acompanhar a situação. Segundo os responsáveis, novas informações devem ser divulgadas após a conclusão do laudo pericial.O caso levanta questionamentos sobre protocolos de segurança na montagem de grandes eventos e sobre a operação de equipamentos em ambientes de risco. As autoridades buscam agora identificar eventuais falhas e responsabilidades no acidente que resultou na morte do trabalhador.