Elize Matsunaga tem inquérito arquivado pela Justiça de SP por falsificação

247 - A Justiça paulista decidiu arquivar o inquérito policial que investigava Elize Matsunaga por uso de documento falso em Sorocaba, cidade do interior de São Paulo. As informações são do Metrópoles .

A condenada, que cumpre pena em regime aberto desde o ano passado após ter sido condenada a 16 anos e 3 meses de prisão por matar e esquartejar o próprio marido em 2012, foi acusada de usar um atestado de antecedentes criminais falsificados para conseguir emprego em uma empresa local. A denúncia, que foi feita à Polícia Civil em fevereiro deste ano, foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública após exames periciais.

Elize, que vive em Franca, outra cidade do interior paulista, foi levada para Sorocaba em fevereiro, onde prestou depoimento e foi posteriormente divulgado. Na ocasião, ela teve seu notebook e celular apreendidos pela polícia. Em março, a Justiça já havia negado um pedido de prisão de Elize por uso de documento falso.

A defesa de Elize não se pronunciou sobre o caso, que escreveu em segredo de justiça. Já o advogado Luciano Santoro reafirmou que seu cliente não cometeu nenhum crime de falsidade, de acordo com a decisão da Justiça. O Ministério Público Estadual, ao ser questionado se irá continuar da decisão, não respondeu, alegando que o processo tramita em segredo de Justiça.

