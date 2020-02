Em 10 anos, governo de SP deixou de usar 42% da verba contra enchentes

Em dez anos, o governo do estado de São Paulo deixou de usar 42% da verba contra enchentes no estado de São Paulo, o equivalente a mais de R$ 2,5 bilhões do montante orçado edit

247 - Em dez anos, o governo do estado de São Paulo deixou de usar 42% da verba contra enchentes no estado de São Paulo, o equivalente a mais de R$ 2,5 bilhões do montante orçado. A informação é do Portal G1.

Segundo levantamento feito pela GloboNews, entre 2010 e 2019, foram usados somente R$ 3,6 bilhões dos R$ 6,2 bilhões previstos para serem investidos em ações preventivas.

O valor corresponde a 58% do orçamento estimado para período. A análise foi feita com base na execução orçamentária disponibilizada pela Secretaria Estadual de Fazenda e Planejamento.

Em nota, a gestão do governo Doria informou, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, que o orçamento de 2019 foi elaborado pela gestão anterior, e que o valor orçado "não significa que está disponível para investimento, uma vez que não prevê frustração de receitas e subestima despesas de custeio."