Em 13 anos, desvios na área de saúde do RJ somam cerca de 1,8 bilhão

247 - Os esquemas envolvendo desvios, fraudes e corrupção na área de saúde do Rio de Janeiro, segundo levantamento feito pelo G1 com base nas denúncias do Ministério Público Federal (MPF), movimentaram cerca de R$ 1,8 bilhão entre 2007 e 2020.

O valor é maior que o total que já foi utilizado pelo governo fluminense no combate à pandemia. De acordo com dados Comissão Especial de Gastos com a Covid-19, já foram executados R$ 1,7 bilhão com mais de 120 contratos e estão previstos novos gastos da ordem de R$ 661 milhões. Deste total, R$ 700 milhões estão sob suspeita de irregularidades.

