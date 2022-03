"Em 2024 a gente vai fazer o Boulos prefeito de São Paulo", afirma Lula

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT) esteve nesta sexta-feira (25) em um condomínio construído pelo MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) acompanhado do ex-ministro e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, e do pré-candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

Durante seu discurso, no qual destacava a importância de eleger uma forte bancada de esquerda no Congresso Nacional, Lula confirmou que Boulos, que desistiu de sua candidatura ao governo paulista, terá apoio do PT para disputar a prefeitura da capital em 2024. "Não é só votar para presidente ou governador. É muito importante para deputados e deputadas, senadores e senadoras. Quem vai fazer as leis é o Congresso Nacional. Nós temos que ter consciência que a gente tem que fazer a Presidência da República, o governo de São Paulo, em 2024 a gente vai fazer o Boulos prefeito de São Paulo e a gente vai consertar esse país".

>>> Haddad diz que PT deve apoiar Boulos na disputa para prefeito de São Paulo em 2024

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ex-presidente também reafirmou a importância de acabar com a dolarização dos preços dos combustíveis, retomando o controle sobre a Petrobrás e outras instituições. "Nós precisamos retomar a Petrobrás para o Brasil. Precisamos não deixar privatizarem a Eletrobras, o Banco do Brasil, Correios, Caixa. Queremos recuperar o papel do BNDES de financiar o desenvolvimento industrial. Tem muita gente que não sabe por que a gasolina está cara. Vocês vêem na televisão o nosso presidente mentiroso dizendo que a gasolina está cara por causa da guerra da Ucrânia. É mentira. O Brasil é autossuficiente em petróleo. O que falta fazer são as refinarias, que eles pararam. Nós estávamos fazendo uma refinaria no Ceará, uma no Maranhão. Então o Brasil hoje não produz gasolina suficiente, não refina porque não tem refinaria. Vocês também ouviram o discurso na televisão: 'vamos repartir a BR porque vão entrar mais empresas, vai ter mais concorrência e o preço vai baratear'. Vou dizer para vocês: tem 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos pagando preço em dólar. É por isso que eles dizem que o preço tem que ser dolarizado, porque eles querem atender aos interesses lucrativos dos acionistas americanos que estão na bolsa ganhando dinheiro da Petrobrás. E eu quero que vocês saibam, nós vamos voltar e a Petrobrás vai voltar a ser brasileira e os preços vão voltar a ser brasileiros. Não é possível. A gente compra peça em real, nosso salário é em real, nosso décimo terceiro é em real, nossas férias são em reais, tudo que a gente faz é em real. Por que a gente tem que pagar o preço da gasolina, do gás em dólar? É uma vergonha. Fui presidente por oito anos e o gás não aumentou por oito anos. Agora em alguns lugares o gás está R$ 150. Aonde é que a gente vai chegar?".

O petista também falou sobre perspectivas para programas de moradia. "Se Deus quiser a gente vai voltar a governar esse país, e se Deus quiser a gente vai provar que esse povo vai ser tratado com respeito e dignidade outra vez, e as casas feitas serão cadas que dêem às pessoas dignidade. É preciso respeitar as pessoas, respeitar o ser humano independentemente da sua formação cultural, independentemente da sua origem social. Esse país é governador por um presidente que nunca falou a palavra 'educação', nunca falou a palavra 'livro'. [Ele] só sabe falar em 'arma', 'arma', 'arma', 'arma' porque é o jeito que ele aprendeu".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Nós temos que tratar o povo com respeito. É por isso que eu não utilizo a palavra 'governar'. Nós queremos voltar para cuidar desse país e cuidar do povo brasileiro, fazer com que as pessoas sejam respeitadas na sua dignidade", completou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE