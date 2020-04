Em 4 semanas, Rio tem mais internações por síndromes respiratórias que em todo 2019

De acordo com o sistema de monitoramento Infogripe, no ano passado foram registradas 1.835 internações por SRAG no estado. Somente entre 8 de março e 4 de abril deste ano, 1.951 pessoas foram hospitalizadas com a síndrome edit

247 - Um levantamento feito pelo G1 com base em dados da Fiocruz apontou que, em quatro semanas, mais pessoas foram internadas por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) no estado do Rio de Janeiro que em todo o ano de 2019.

De acordo com o sistema de monitoramento Infogripe, no ano passado foram registradas 1.835 internações por SRAG no estado. Somente entre 8 de março e 4 de abril deste ano, 1.951 pessoas foram hospitalizadas com a síndrome.

Rio de Janeiro é o segundo estado brasileiro onde se encontra o maior número de mortes provocadas pelo coronavírus, com 422 óbitos dentre os 4.899 casos confirmados. Em primeiro está São Paulo, com 1.037 mortes e 14.580 casos.

