Em ação racista, jovem negro é abordado e agredido ao tentar trocar relógio em shopping do Rio

Entregador de comida por aplicativo Matheus Fernandes, de 18 anos, foi rendido, ameaçado e agredido por dois homens no Ilha Shopping Plaza, no Rio, ao tentar trocar um relógio que havia comprado para o Dia dos Pais. Agressão foi acompanhada por um segurança que não tentou intervir em favor do jovem edit

247 - O entregador de comida por aplicativo Matheus Fernandes, de 18 anos, foi rendido, ameaçado e agredido por dois homens no Ilha Shopping Plaza, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, ao tentar trocar um relógio que havia comprado para o Dia dos Pais. A ação, feita por dois homens à paisana, foi filmada e mostra que a agressão foi acompanhada por um segurança do centro comercial.

O jovem relatou ao G1 que estava sendo seguido ao entrar na loja Renner para tentar trocar o relógio quando foi abordado por um dos agressores que estava de posse de uma arma de fogo. "Estava esperando pelo atendimento quando ele se aproximou de mim e disse: 'Vamos ali'. Eu disse que não sairia dali e que não era nenhum ladrão. Fui tratado como se não fosse nada, e ainda colocaram uma pistola na minha cabeça. E por que isso? Porque estou com um relógio bacana sou ladrão? Não sou ladrão, não", contou Matheus.

Após a abordagem, o jovem foi levado para uma escada de emergência do centro comercial, jogado no chão e imobilizado. A agressão só terminou após protestos de outros consumidores que presenciaram a violência. Segundo o jovem, os homens que o abordaram devolveram sua carteira, mas não o cartão de sua propriedade.

A Renner informou que os agressores filmados não são colaboradores do estabelecimento e que “repudia e não compactua com qualquer forma de violência e discriminação. Estamos tomando as medidas necessárias para esclarecer o fato e já nos colocamos à disposição do Matheus Fernandes para dar o suporte necessário”.

O Ilha Plaza também disse estar apurando os fatos para tomar as medidas necessárias e que os agressores não são funcionários do estabelecimento. Sobre a atuação do segurança, o centro comercial afurma que ele "agiu de forma a controlar a situação”. O caso está sendo investigado pela 37ª DP (Ilha do Governador) e Matheus Fernandes deverá ser ouvido ainda nesta sexta-feira (7).

