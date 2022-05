Em ato com 15 mil pessoas e representantes de 12 partidos, André Ceciliano lança candidatura ao Senado

Apoie o 247

Agendo do Poder - Um gigantesco evento multipartidário, com aproximadamente 15 mil pessoas, na manhã deste sábado, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, marcou o lançamento da pré-candidatura do deputado André Ceciliano ao Senado. Sessenta prefeitos, 50 deputados estaduais e 15 deputados federais, representando pelo menos 12 partidos, estiveram presentes. O ato se caracterizou pela amplitude partidária dos convidados, convertendo-se numa espécie de celebração da classe política do Rio em torno do nome de André Ceciliano.

Integrante do grupo de coordenação nacional da campanha de Lula, o vice-presidente nacional do PT Washington Quaquá afirmou que André Ceciliano, na prática, já é o Senador do Rio, só faltando o mandato. Ao discursar, afirmou ainda que a única prioridade do PT no Rio é trabalhar para eleger Lula e André Ceciliano. “Nada mais está em nossos planos”, garantiu numa alusão indireta à candidatura de Marcelo Freixo, do PSB.

Estiveram presentes políticos de esquerda, entre os quais a deputada Benedita da Silva (PT), a deputada Jandira Feghali (PCdoB), o deputado Chico D’ Angelo (PDT), o vereador petista Lindbergh Farias e a ex-deputada pedetista Cidinha Campos.

O ato, contudo, foi amplo, agregando políticos e militantes de variados matizes ideológicos: muitos representantes de partidos da base do governador Cláudio Castro e outros tantos do PSD do prefeito Eduardo Paes. O grupo de seguidores do prefeito era um dos mais expressivos e reuniu o presidente da Câmara, Carlo Caiado; os deputados Renan Ferreirinha, Lucinha e Luiz Paulo, além da ex-deputada Laura Carneiro.

Durante o evento, o presidente regional do PP, deputado Luizinho, anunciou o apoio do partido à pré-candidatura do petista. Disse que falava também em nome do ex-governador Francisco Dornelles. “Vamos juntos com o André nesta caminhada”, afirmou após enumerar qualidades do petista: “Leal, amigo, preparado, e inteiramente dedicado ao debate das grandes questões do Rio”.

O prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa (PP), também enfatizou a importância do nome de André Ceciliano para o Senado. Disse que, acima dos partidos, Ceciliano representa a Baixada e é um dos mais preparados para representar o Rio.

Presidente do União Brasil, o prefeito de Belford Roxo, Waguinho, reafirmou a declaração, concedida com exclusividade ao programa Jogo do Poder, de que o partido vai apoiar o presidente da Alerj nas próximas eleições. Ao lado do deputado Márcio Canella, disse que este é caminho natural da sigla, dada as qualidades políticas de Ceciliano. E completou: “André é nosso! André é daqui; André é da Baixada, conhece os nossos problemas”.

Filiado ao PROS, o deputado Max Lemos, ex-secretário de infraestrutura e obras de Cláudio Castro, lembrou a trajetória de André Ceciliano na presidência da Alerj; as iniciativas e projetos aprovados que contribuíram de modo decisivo para garantir a estabilidade econômico-financeira do Governo do Estado. “O Rio deve muito a você”.

Presidente do Avante, Vinícius Cordeiro, fez tambpem declaração de apoio a Ceciliano. Afirmou não ter dúvidas de que é o melhor nome para o Rio de Janeiro e que a maioria dos militantes da sigla, independentemente de aspectos jurídicos de uma eventual coligação, naturalmente vai marchar com André Ceciliano.

Além de dirigentes do PT, estiveram presentes também políticos do PCdoB, PDT, PP, MDB, União Brasil, Podemos, Avante, PL, Solidariedade, PV e PROS.

Se havia dúvida de que lado está o presidente Lula na briga pelo Senado entre Andre Ceciliano e Alessandro Molon, do PSB, , ela acabou. Em vídeo exibido no encontro, o petista afirmou:

“O André pode ser a grande solução para o Rio de Janeiro. O André pode efetivamente fazer o que o povo do Rio deseja, levantar a moral do povo do Rio. E ajudar a gente a fazer com que o Rio volte e ter emprego, volte vencer a violência, que possa a voltar a ser um estado símbolo para o Brasil”.

