Em ato com Marta Suplicy, Boulos faz elogios à ex-prefeita de SP e critica Ricardo Nunes

247 - Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) usou sua primeira agenda de pré-campanha junto com Marta Suplicy (PT) para exaltar marcas da gestão dela quando era prefeita da capital. O parlamentar também associou o prefeito Ricardo Nunes (MDB) a Jair Bolsonaro (PL). "Estamos falando de uma gestão que aconteceu há 20 anos e deixou marcas", defendeu Boulos.

De acordo com o pré-candidato, Nunes é "tchutchuca" de Bolsonaro. Boulos afirmou que a disputa na capital paulista será a disputa "do time de Lula contra o time do inelegível", numa referência ao ex-mandatário.

"De um lado, vai estar o companheiro que foi o melhor presidente que esse país já teve. Do outro, o candidato apoiado pelo pior presidente do país, que trabalhou contra a vacina, que não gosta de gente, não respeita as pessoas e só sabe difundir intolerância e ódio".

