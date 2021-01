Em ato contra lockdown em BH, manifestantes atiram máscaras em bandeira do Brasil (vídeo)

Comerciantes contrários ao decreto do prefeito Alexandre Kalil (PSD) ainda cantavam "a nossa bandeira jamais será vermelha" edit

Revista Fórum - Centenas de pessoas participaram, nesta terça-feira (12), de uma manifestação contra o fechamento do comércio em Belo Horizonte (MG).

No ato, comerciantes e donos de academia de ginástica fecharam algumas ruas do centro da cidade até o prédio da prefeitura. Em um determinado momento, os manifestantes estenderam uma bandeira do Brasil e cantaram “a nossa bandeira jamais será vermelha”, em uma alusão à bandeira comunista.

Aglomeração contra fechamento do comércio em BH



Covideiros jogam máscaras na bandeira do Brazil 🙃#covid_19 #COVIDFest



Vídeo o Tempo pic.twitter.com/OfoJSpV7o7 January 12, 2021

